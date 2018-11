Vor allem Anwendern, die mit Verarbeitungsmengen im Kartuschen-Maßstab arbeiten, möchte der Anlagenbauer somit eine innovative und kostengünstige Lösung für den Einstieg in die maschinelle und weitgehend automatisierte Kunstharz-Verarbeitung bieten. Leistungsmäßig setzt das neue Gerät auf dem manuellen 2K-Kartuschenmischer LC-DCM auf und dient als Einstieg in die Baureihe MDM, deren kompakte Maschinen ausgelegt sind für den Einsatz in Prototyping, Elektroverguss, Klebstoff-Applikation, Resin Injection Molding und Labortechnik. Typische Einsatzgebiete sind beispielsweise die Herstellung von Nullserien und Prototypen. Die Kompaktsysteme der MDM-Baureihe finden sich ...

