In der Hoffnung auf ein baldiges Ende der US-Zinserhöhungen decken sich Anleger mit deutschen Aktien ein. Der Dax legte zur Eröffnung am Donnerstag 0,8 Prozent auf 11.386 Punkte zu. Genährt wurden diese Spekulationen von jüngsten Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell. Er hatte am Mittwoch gesagt, die aktuelle Leitzinsspanne von 2,0 bis...

