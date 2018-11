Die OMV präsentiert heute die OMV Nachhaltigkeitsstrategie 2025. Diese ist Bestandteil der OMV Unternehmensstrategie 2025. Die fünf Schwerpunktbereiche "Gesundheit, Sicherheit und Umwelt", "CO2-Effizienz", "Innovation", "Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter" sowie "Geschäftsgrundsätze und soziale Verantwortung" umfassen 15 messbare Ziele. Rainer Seele, Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor der OMV: "Unser Ziel ist, Oil & Gas at its best zu liefern. Wir sind überzeugt, dass der verantwortungsvolle Umgang mit Öl und der verstärkte Einsatz von Gas die Energiewende unterstützen werden. Gemeinsam mit anderen Energieträgern werden Öl und Gas den Energiebedarf der Zukunft sicherstellen." Insgesamt wird die OMV bis 2025 bis zu EUR 500 Mio ...

