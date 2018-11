Die Zahl der positiven Meldungen war in den letzten Wochen bei K+S in etwa so niedrig wie der Wasserstand der Werra in diesem trockenen Herbst. Gestern Nachmittag schloss die K+S-Aktie mit einem Plus von 4,62 % als Spitzenreiter im MDAX. Der Grund war der Einstieg des US-Hedgefonds Citadel, der einen Anteil von 3,09 % an dem hessischen Salz- und Düngemittelhersteller erworben hat. Damit ergibt sich bei dem MDAX-Titel kurzfristig die Chance auf eine Kurserholung bis in den Bereich von 16,50 € und höher, die vor allem für trading-orientierte Anleger interessant sein dürfte.



