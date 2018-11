Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

TIBCO Data Virtualization 8 setzt neue Maßstäbe bei Skalierbarkeit,Performance und Workload-Management(press1) - Eine innovative MPP-Engine beschleunigt die Verarbeitung vonWorkloads um das fünf- bis zehnfacheMünchen, 29. November 2018 - [1]TIBCO Software Inc. [1], ein weltweitführender Anbieter von Integrations-, API-Management- und Analysesoftware,gibt auf der AWS re:Invent 2018 in Las Vegas, Nevada die allgemeineVerfügbarkeit von [2]TIBCO(R) Data Virtualization 8 [2] bekannt. Mit derneuen Software können IT-Verantwortliche, Dateningenieure und -architektenstörende Datenengpässe beseitigen und ihre Unternehmensarchitektur miteiner agilen und ultraschnellen virtualisierten Datenschicht aufrüsten.Virtualisierte Datenschichten verbessern nicht nur die Management- undGovernance-Qualität, sondern erlauben auch den Self-Service-Zugriff aufwichtige Daten, so dass diese flexibel skalierbar und kosteneffektiv fürApplikationen und Analysen bereitgestellt werden können.Die Massively Parallel Processing (MPP)-Engine von TIBCO DataVirtualization 8 erzielt einen signifikanten Performancegewinn, indemAbfragen auf mehrere Prozessoren verteilt werden. Damit stehen dieVorteile der Datenvirtualisierung nun auch in modernen Big-Data-Architekturen zur Verfügung. Die MMP-Engine ist ein Schlüsselelement derautomatischen Abfrageoptimierung von TIBCO Data Virtualization und stelltsicher, dass Datenbankabfragen, die gleichzeitig an verschiedeneDatenpools und relationale Datenquellen gestellt werden, einem möglichsteffizienten Abfrageplan folgen. Durch die Skalierung derDatenvirtualisierungs-Verarbeitung auf der bestehenden Infrastrukturkönnen heterogene Daten-Workloads mit weniger Replikation, niedrigerenKosten und höherer Agilität verwaltet werden. Das Ergebnis: eine fünf biszehn Mal schnellere Verarbeitung von virtualisierten Daten - und das ganzohne zusätzlichen Engineering-Aufwand."Daten und Erkenntnisse sind die Waffen, mit denen sich die Unternehmenheute den Kampf um die Kunden liefern. Wer aus Big und Small Data schnellund dauerhaft wertschöpfende Erkenntnisse gewinnt, wird sich in diesemKampf durchsetzen", ist Brad Hopper, Vice President Analytics ProductStrategy bei TIBCO, überzeugt. "Mit seiner innovativen MPP-Technologiehebt TIBCO Data Virtualization 8 die Datenvirtualisierung auf ein völligneues Niveau. Dateningenieure erhalten ein äußerst leistungsfähiges undagiles Arbeitsinstrument, unabhängig davon, ob sie Daten fürerfolgsentscheidende Applikationen bereitstellen oder Analysten und DataScientists dabei helfen, neue Querverbindungen zwischen den Daten unddamit neue Erkenntnisse zu gewinnen."Das fein abstufbare Workload-Management setzt neue Maßstäbe bei derSkalierbarkeit, indem es eine noch detailliertere Kontrolle der Server-Ressourcen ermöglicht, die weit über die bekannte Server- und Cluster-Verwaltung hinausgeht. Dabei können die Anwender Speichernutzung,Anforderungslänge, Zeilenzahl und viele weitere Parameter bestimmen sowiepotenziell problematische Anforderungen vermeiden, so dass die wichtigstenWorkload stets mit höchster Priorität verarbeitet werden.Mit einem breiten Spektrum an Adaptern für Apache Spark SQL, ClouderaHive und Cloudera Impala sowie überarbeiteten Adaptern für ApacheHive und Apache Impala ermöglicht TIBCO Data Virtualization 8 dieVerbindung mit Big-Data-Silos und erschließt so das darin verborgeneWissen. Der innovative Elasticsearch-Adapter vereinfacht den Datenzugriffzusätzlich.TIBCO Data Virtualization 8 ist ab sofort im Amazon Web Services (AWS)Marketplace erhältlich. Ausführliche Informationen finden Sie unter [2]https://www.tibco.com/products/data-virtualization.Informationen über TIBCOAls Motor des digitalen Wandels unterstützt TIBCO mit der TIBCO ConnectedIntelligence Cloud den Ablauf von Entscheidungsprozessen und machtUnternehmen agiler und smarter. Von APIs und Systemen bis hin zuEndgeräten und Anwendern verbinden wir alles mit allem, erfassen Daten inEchtzeit und steigern die Intelligenz Ihres Unternehmens durch wertvolleAnalyse-Erkenntnisse. Rund um den Globus verlassen sich Tausende vonKunden auf TIBCO, um attraktive Erfahrungen bereitzustellen, operativeProzesse effizienter zu gestalten und ihre Innovationskraft zu steigern.Ausführliche Informationen zur smarten Art der Digitalisierung erfahrenSie unter http://www.tibco.com/www.tibco.com.###TIBCO und das TIBCO Logo sind Handelsmarken oder eingetrageneHandelsmarken von TIBCO Software Inc. und/oder ihrer Tochterunternehmen inden USA und/oder anderen Ländern. 