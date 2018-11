Die türkische Währung hat die Verluste wettgemacht. Doch für die Wirtschaft gibt es noch keine Entwarnung - schlecht für Erdogan, der wichtige Kommunalwahlen bestehen muss.

Wer Anfang August auf Recep Tayyip Erdogan gehört hat, der kann sich in diesen Tagen über einen schönen Gewinn freuen. Menschen, die im Sommer 1000 Euro zur Bank brachten, bekamen dafür 7.850 Lira. An diesem Mittwoch können sie die 1000 Euro für nur 5.934 Lira zurückkaufen.

Als der Lirakurs Anfang August fast täglich auf neue Tiefstände abstürzte, appellierte Erdogan an seine Landsleute: "Wenn ihr Dollar, Euro oder Gold unter dem Kopfkissen habt, dann geht zur Bank und tauscht es in türkische Lira - dies ist ein nationaler Kampf!"

Die Türkei, so Erdogan, befinde sich in einem "Wirtschaftskrieg" mit ausländischen Spekulanten. "Wir werden nicht verlieren", rief der Präsident Anhängern in der Schwarzmeerstadt Rize zu, "sie mögen ihren Dollar haben, doch wir haben unseren Gott!"

Trotz der Beschwörungen waren es nicht viele, die damals Erdogans Appell folgten. Die Angst vor dem Verlust der Ersparnisse war größer als das patriotische Pflichtgefühl.

Doch die türkische Währung hat sich seit ihrem steilen Absturz vor wenigen Monaten bereits deutlich erholt. Diese Woche fiel der Eurokurs erstmals wieder unter sechs Lira. Damit hat die Parität das Niveau von Anfang August erreicht, vor Beginn der Krise.

Inzwischen hat sich gezeigt: Der dramatische Absturz der Lira im August war eine Überreaktion. Sie hatte weniger ökonomische als politische Ursachen. Vor allem das Tauziehen um den damals in der Türkei festgehaltenen US-amerikanischen Pastor Andrew Brunson und die von Präsident Donald Trump gegen Ankara verhängten Strafzölle alarmierten die Finanzmärkte.

Mitte September reagierte die Zentralbank in Ankara mit einer kräftigen Leitzinserhöhung. Die Währungshüter setzten sich damit über Staatschef Erdogan hinweg, der hohe Zinsen für "den Vater und die Mutter allen Übels" hält. Auch die Entspannung im Verhältnis zu Washington ließ die Lira wieder steigen.

Also alles wieder gut in der Türkei? Leider nicht. Trotz der jüngsten Erholung ist die Lira heute gegenüber dem Euro rund 30 Prozent weniger wert als zu Beginn des Jahres.

Finanzexperten sehen keine grundlegende Wende: Der langfristige Abwärtstrend, in dessen Verlauf die Lira seit 2014 bereits zwei Drittel ihres Außenwerts verloren hat, werde sich fortsetzen, meinen Marktbeobachter. Vielen Firmen, die sich in Fremdwährungen verschuldet haben, verschafft die Aufwertung zwar etwas Luft, weil sie jetzt weniger Lira für den Schuldendienst aufbringen müssen.

Verbraucher sind die Leidtragenden

Die Menschen aber leiden unter der Inflation, die an ihren Einkommen ...

