BERLIN (Dow Jones)--Nach einem Treffen mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) über dessen Pläne für eine Reform der Grundsteuer ist aus den Ländern Kritik laut geworden. "Die Grundsteuer muss gerecht, einfach und verfassungskonform sein", sagte Hessens Finanzminister Thomas Schäfer (CDU). "Der Vorschlag des Bundesfinanzministers löst das nicht ein."

Bei allen drei Punkten überzeugten ihn die Berliner Pläne noch nicht. Der Vorschlag führe teils zu ungerechten Effekten und sei alles andere als einfach zu verstehen für die Bürger und einfach umzusetzen für die Verwaltungen. "Zudem fehlt ihm, und das ist der zentrale Risikofaktor für die Haushalte der Kommunen, die verfassungsrechtliche Absicherung", monierte Schäfer. Ohne eine Verfassungsänderung sei der Vorschlag "mit großer Wahrscheinlichkeit verfassungswidrig". Schäfer betonte, die Diskussion sei mit dem Vorschlag "keinesfalls beendet, sondern erst eröffnet".

Scholz will sich bei einer Pressekonferenz um 11 Uhr zu dem Thema äußern. Unmittelbar vor dem Treffen mit seinen Amtskollegen aus den Ländern am Mittwochabend hatte er seine Pläne bereits verteidigt und war Befürchtungen entgegengetreten, die Mieten könnten deutlich steigen. "Wir haben das alles entsprechend berechnet und versuchen, das System der Besteuerung von Grundbesitz so zu verändern, dass es nicht zu mehr Belastungen für die Mieterinnen und Mieter, für die Bewohner kommt", sagte er. "Und das geht auch mit den Vorschlägen, die wir entwickelt haben."

Mehrbelastungen in guten Lagen

Scholz schlägt zwei unterschiedliche Modelle für die vom Verfassungsgericht geforderte Reform der Steuer vor - ein wertunabhängiges und ein wertabhängiges Modell, auf das sich die Diskussion konzentriert. Dabei soll für bebaute Grundstücke auch die Nettokaltmiete ausschlaggebend sein. Das neue Grundsteuer-Modell soll nach seinen Plänen verfassungskonform und sozial gerecht sein und insgesamt das bisherige Aufkommen von 14 Milliarden Euro erbringen.

Nach dem wertabhängigen Modell sollen für bebaute Grundstücke neben der Nettokaltmiete die Wohnfläche, das Baujahr, die Grundstücksgröße und der Bodenrichtwert ausschlaggebend für deren Einheitswert sein. Bei selbst genutzten Gebäuden soll auf Grundlage von Mikrozensus-Daten eine "fiktive Miete" berechnet werden, wobei aber noch eine gesonderte Lösung für Metropolen gesucht werden soll. Zur Berechnung der Steuer muss der Einheitswert dann noch mit einer vom Bund festzulegenden Grundsteuermesszahl und einem Hebesatz der Gemeinde multipliziert werden.

Vertreter der Wirtschaft und einige Länderminister hatten bereits vor der Sitzung mit Kritik auf die Pläne reagiert. Im Finanzministerium wird eingeräumt, dass es durch die Reform für Eigentümer in beliebten Lagen zu Mehrbelastungen kommen kann, die aber nur einen "mittleren zweistelligen Euro-Betrag pro Jahr" ausmachen würden. Das Verfassungsgericht hatte im April die derzeitige Bemessung der Grundsteuer mit Jahrzehnte alten Einheitswerten verworfen und dem Gesetzgeber eine Frist bis zum 31. Dezember 2019 zur Neuregelung und bis Ende 2024 zur Umsetzung gegeben.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 29, 2018 03:31 ET (08:31 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.