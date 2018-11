Die Dynamik zur Legalisierung von Marihuana in ganz Nordamerika hat im vergangenen Monat stark zugelegt. Michigan wird der zehnte Staat, der die Nutzung von Marihuana zum Freizeitkonsum am 6. November legalisiert, Kanadas Markt für legalen Konsum wurde am 17. Oktober eröffnet und jetzt scheint Mexiko bereit zu sein, auch ein Gesetz zur Legalisierung von Marihuana zu verabschieden. Im Folgenden berichten wir, warum Mexiko auf dem Weg ist, das nächste Land zu sein, das Freizeitmarihuana genehmigt, und loten aus, was es für Cannabis-Unternehmen bedeuten würde. Worum geht's? Im Laufe des Sommers sicherte sich der Linksparteikandidat Manuel Lopez Obrador die mexikanische Präsidentschaft ...

