Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Erwartungen an den G20-Gipfel in Argentinien sind gedämpft, so Frank Häusler, Head Macroeconomic and Cross Asset Research, Multi Asset Boutique, Vontobel Asset Management. Bestenfalls würden sich US-Präsident Trump und Staatspräsident Xi Jinping auf einen Waffenstillstand im Handelskrieg einigen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...