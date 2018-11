Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat eindringlich für eine geplante Grundgesetzänderung geworben. Damit dürfte der Bund viele Milliarden in Schulen, Wohnungsbau und Nahverkehr investieren. Im Bundestag wandte sich Scholz am Donnerstag ausdrücklich an die Bundesländer mit dem Appell, "sich hier zusammenzuraufen". Die Regierung braucht für die geplante Grundgesetzänderung nicht nur eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag, sondern auch im Bundesrat. Im Parlament sollte noch am Vormittag abgestimmt werden - in der Länderkammer noch vor Weihnachten.

Angesichts der Wohnungsknappheit sei es eine "notwendige Entwicklung", dass sich der Bund auch in den kommenden 20er Jahren für den Wohnungsbau finanziell engagiere, sagte Scholz. Ebenso sei es angesichts des Klimawandels und des Dauerstaus auf vielen Straßen eine "nationale Aufgabe", den Nahverkehr auszubauen. Damit die Schulen die Standards erfüllen, "die wir uns für die Bundesrepublik vorstellen", sei es zudem wichtig, "dass neben den unglaublich hohen Mitteln, die die Länder und Kommunen den Schulen bereitstellen, sich auch der Bund beteiligt", sagte Scholz.

In der Debatte wurde deutlich, dass nur die AfD gegen die Grundgesetzänderung steht. Ihr Abgeordneter Götz Frömming nannte das Projekt einen "Frontalangriff auf die föderalen Strukturen unseren Staates". FDP-Fraktions- und Parteichef Christian Lindner hielt der der AfD entgegen, total altbacken zu sein. Die Linke-Haushaltspolitikerin Gesine Lötzsch sagte, ihre Fraktion werde zustimmen, weil das gültige Verbot der Kooperation von Bund und Ländern in den Bereichen nötig sei. Die Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt warb für die geplante Digitalisierung der Schulen: "Der Bund kann jetzt in Köpfe, und nicht nur in Kabel und Beton finanzieren."/bw/DP/jha

