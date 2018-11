Sixt SE: Sixt dementiert Marktgerüchte über Interesse an Hertz DGAP-News: Sixt SE / Schlagwort(e): Sonstiges Sixt SE: Sixt dementiert Marktgerüchte über Interesse an Hertz 29.11.2018 / 10:08 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Sixt dementiert Marktgerüchte über Interesse an Hertz Pullach, 29. November 2018 - Aktuelle Marktspekulationen und Medienberichte in den USA, die Sixt SE habe Interesse an der Übernahme von Hertz, entbehren jeder Grundlage und sind falsch. Sixt weist diese Gerüchte als unzutreffend zurück. Kontakt: Frank Elsner Sixt Central Press Office Tel.: +49 - 89 / 99 24 96 30 E-Mail: pressrelations@sixt.com 29.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Sixt SE Zugspitzstraße 1 82049 Pullach Deutschland Telefon: +49 (0)89 74444-5104 Fax: +49 (0)89 74444-85104 E-Mail: investorrelations@sixt.com Internet: http://ir.sixt.com ISIN: DE0007231326, DE0007231334 Sixt Vorzüge, DE000A1K0656 Sixt Namensaktien, DE000A11QGR9 Sixt-Anleihe 2014/2020, DE000A2BPDU2 Sixt-Anleihe 2016/2022, DE000A2G9HU0 Sixt-Anleihe 2018/2024 WKN: 723132 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 752605 29.11.2018 ISIN DE0007231326 DE0007231334 Sixt Vorzüge DE000A1K0656 Sixt Namensaktien DE000A11QGR9 Sixt-Anleihe 2014/2020 DE000A2BPDU2 Sixt-Anleihe 2016/2022 AXC0077 2018-11-29/10:09