Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Ölnotierungen haben seit Anfang Oktober massiv nachgegeben und sind vom Hoch zwischenzeitlich um rund 35% gesunken, so die Analysten der Helaba.In Euro gerechnet ergebe sich ein Minus in der Spitze von 33%. Damit einhergehend seien die Inflationserwartungen rückläufig. Diese sollten zwar die mittelfristigen Erwartungen, d.h. auf Sicht von fünf bis zehn Jahren, abbilden, würden aber effektiv durch aktuelle Entwicklungen geprägt. Vor diesem Hintergrund richte sich die Aufmerksamkeit auf die heute zur Veröffentlichung anstehenden Preiszahlen in einigen Euro-Mitgliedsstaaten und den USA. Den Auftakt gebe Spanien mit den vorläufigen Verbraucherpreisen des laufenden Monats. Während im Oktober noch erhöhte Benzinpreise ein Treiber der Gesamtentwicklung gewesen seien, kehre sich der Einfluss um, und die Jahresteuerung dürfte deutlich sinken. ...

