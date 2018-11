Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nachrichten in Italien sorgten gestern zunächst für eine Zunahme der Risikoaversion unter den Finanzmarktteilnehmern, so die Analysten der Helaba.Die italienische Regierung habe sich jüngst zwar bereit gezeigt, den Haushaltsplan etwas anzupassen, die Vorstellungen seien aber noch weit von den Vorgaben aus Brüssel entfernt. Die EU-Kommission wolle deshalb noch in diesem Jahr ein Defizitverfahren gegen Italien einleiten. Dementsprechend dürften als sicher geltende Zinspapiere tendenziell gefragt bleiben. Von technischer Seite bekomme der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) Rückenwind, denn der ADX steige weiter und der MACD stehe im Kauf. Kursrücksetzer würden bei 160,82 und 160,64 auf Haltemarken treffen. Unterhalb des Bereichs bei 160,48/51 biete die 21-Tagelinie (160,32) weitere Unterstützung. Die Trading-Range liege zwischen 160,64 und 161,33. ...

