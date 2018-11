Zürich (ots) - Der Baustoffhersteller LafargeHolcim und die

Universität Zürich sind der Stiftung Greater Zurich Area

Standortmarketing beigetreten. Die beiden renommierten neuen

Mitglieder stärken die Public Private Partnership zur Vermarktung des

Wirtschaftsraums Zürich.



Das Standortmarketing für den Wirtschaftsraum Zürich im Ausland

wird von einer Stiftung getragen, die als öffentlich-private

Partnerschaft (Public Private Partnership) aufgebaut ist. Neben den

10 öffentlichen Stiftungsmitgliedern - zurzeit acht Kantone, die

Stadt Zürich und die Region Winterthur - unterstützen inzwischen

bereits 27 Partner aus Privatwirtschaft und Wissenschaft die Stiftung

Greater Zurich Area Standortmarketing und die operativ tätige Greater

Zurich Area AG (GZA). (Übersicht aller Partner:

https://www.greaterzuricharea.com/ueber-uns/partner)



Die Zürcher Regierungsrätin Carmen Walker Späh,

Stiftungsratspräsidentin der Greater Zurich Area, freut sich über die

Erweiterung der Stiftungsträgerschaft: «Es ist grossartig, dass immer

mehr Unternehmen sowie Bildungs- und Forschungsinstitutionen das

Standortmarketing unterstützen und damit den Wirtschaftraum Greater

Zurich Area stärken. Die zwei neuen Mitglieder festigen auch unser

Erfolgsmodell der Public Private Partnership.»



Bekenntnis zum Wirtschaftsraum Greater Zurich Area



LafargeHolcim ist der führende globale Anbieter von Baustoffen und

Lösungen und in vier Segmenten aktiv: Zement, Zuschlagstoffe,

Transportbeton sowie Lösungen & Produkte, zu denen etwa

Betonfertigteile, Asphalt und weitere Lösungen am Bau gehören. Der

Konzern beschäftigt etwa 80'000 Mitarbeitende in rund 80 Ländern.

LafargeHolcim hat seinen Hauptsitz in der Schweiz und beschäftigt

hier zusammen mit der lokalen Tochtergesellschaft Holcim (Schweiz) AG

mehr als 1'800 Mitarbeitende an mehr als 50 Standorten, darunter drei

Zementwerke, 16 Kieswerke und 36 Betonwerke.



«Als grösste inländische Zementproduzentin und innovative System-

und Lösungsanbieterin bauen LafargeHolcim und die Holcim Schweiz seit

jeher an der Zukunft der Schweiz mit - etwas, was uns mit der GZA

verbindet», erklärt Kaspar E.A. Wenger, Verwaltungsratspräsident der

Holcim (Schweiz) AG, der als Vertreter von LafargeHolcim neu im

GZA-Stiftungsrat Einsitz nimmt. Und weiter: «Mit unserem Engagement

unterstützen wir die GZA in ihren Bestrebungen, durch die Ansiedlung

innovativer Unternehmen Mehrwert für die Schweiz und den

Wirtschaftsstandort Greater Zurich Area zu schaffen.»



Forschungsstandort Greater Zurich Area wird weiter gestärkt



Die Universität Zürich (UZH) ist mit über 26'000 Studierenden und

sieben Fakultäten die grösste Universität der Schweiz. Sie gehört in

den Bereichen Medizin, Wirtschaftswissenschaften und ausgewählten

Naturwissenschaften zur internationalen Forschungsspitze.



Mit dem Beitritt der Universität Zürich erfährt die GZA nach dem

Beitritt der ETH Zürich, der Empa und der Eawag Anfang 2016 eine

weitere strategische Stärkung: Die GZA fokussiert in ihrer aktiven

Marktbearbeitung auf die Promotion der im Raum Zürich vorhandenen

Kompetenzen und auf die Akquisition innovativer und wissensintensiver

Unternehmen. Durch den Beitritt der Universität Zürich werden

Kontakte zu UZH-Professoren und -Instituten sowie

Kooperationsmöglichkeiten noch direkter und schneller. Die

Universität Zürich ihrerseits kann das internationale GZA-Netzwerk

für die Ansprache von Unternehmen im Ausland nutzen und so den

Wissens- und Technologietransfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft

optimieren. Damit kann die Universität Zürich ihre Innovationsagenda

weiter ausbauen und der Forschungsstandort Zürich gestärkt werden,

der wissenschaftliche Nachwuchs gefördert und wissenschaftliche

Erkenntnisse in der Praxis gefestigt werden.



Michael Schaepman, Prorektor Forschung der Universität Zürich,

freut sich sehr über die zustande gekommene Partnerschaft:

«Forschung, Innovation und Nachwuchsförderung spielen im

Standortmarketing eine zentrale Rolle. Die Universität Zürich möchte

die GZA dabei unterstützen, den Forschungsstandort Greater Zurich

Area auf der Welt noch besser sichtbar zu machen und mit ihrer

internationalen Ausstrahlung weitere attraktive Unternehmen

anzusiedeln.»



Vorteil "Public Private Partnership"



Die Mitglieder aus Privatwirtschaft und Wissenschaft trugen im

letzten Jahr rund ein Viertel zum Budget der GZA-Stiftung bei -

dieses Engagement ist im Vergleich mit europäischen

Standortmarketing-Agenturen als sehr hoch anzusehen. Die als Public

Private Partnership ausgestaltete Organisation hat mehrere Vorteile

im internationalen Standortwettbewerb: Sie verleiht dem

Standortmarketing nicht nur eine höhere Glaubwürdigkeit bei

Unternehmen im Ausland, die sich für eine Ansiedlung interessieren,

sondern ist auch innerhalb des Wirtschaftsraums gut in der

Öffentlichkeit und der Wirtschaft verankert. Die Wirksamkeit des

Standortmarketings wird zudem durch die Expertise der privaten

Mitglieder der Mitglieder der Stiftung und den Zugriff auf deren

Netzwerke enorm gesteigert. Die privaten Mitglieder selbst

profitieren schliesslich von der Vernetzung mit Politik und

Unternehmen aus dem In- und Ausland sowie von der positiven

Wahrnehmung als Partner der Organisation Greater Zurich Area und

ihrem dadurch manifestierten Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort.



