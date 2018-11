E.on befindet sich im Wandel. In Zukunft will sich der Konzern auf Stromnetze und Kundendienstleistungen fokussieren. Doch noch soll der Blick der Anleger nicht zu weit in die Ferne schweifen. So ist E.on aktuell unverändert stark in der Stromerzeugung tätig. Was häufig vergessen wird: Auch bei der Atomenergie ist der DAX-Konzern nach wie vor aktiv.

Den vollständigen Artikel lesen ...