Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Henkel -1,21% auf 101,75, davor 6 Tage im Plus (5,04% Zuwachs von 98,06 auf 103), New South Wales Treasury Corp. AD-Zero-Bonds -0,01% auf 95,46, davor 6 Tage im Plus (0,14% Zuwachs von 95,33 auf 95,47), publity 0% auf 22,6, davor 5 Tage im Plus (14,37% Zuwachs von 19,76 auf 22,6), Mologen +5,25% auf 3,21, davor 5 Tage im Minus (-15,28% Verlust von 3,6 auf 3,05), DMG Mori Seiki -2,04% auf 43,15, davor 4 Tage im Plus (2,56% Zuwachs von 42,95 auf 44,05), Vapiano -7,23% auf 7,06, davor 4 Tage im Plus (16,54% Zuwachs von 6,53 auf 7,61), Bitcoin +7,82% auf 4049,67, davor 4 Tage im Minus (-16,75% Verlust von 4511,6 auf 3755,99), Rio Tinto +0,34% auf 3566, davor 4 Tage im Minus (-7,69% Verlust von 3850 auf 3554), Linde+0,08% auf 191,5, davor 4 Tage im Minus ...

