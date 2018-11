Die gute Konjunktur hilft auch der Arbeitslosenquote. Im November hatten in Deutschland knapp 18 000 mehr Menschen Arbeit als noch im Oktober. Damit liegt die Arbeitslosenquote bei 4,8 Prozent.

Der Herbstaufschwung hat die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland im November auf 2,186 Millionen sinken lassen. Das ist der niedrigste Wert seit dem Beginn der Zählung durch die Bundesagentur für Arbeit (BA). Wie die Behörde am Donnerstag in Nürnberg mitteilte, ging die Arbeitslosenquote um 0,1 Punkte auf 4,8 Prozent zurück. Im Vergleich zum Oktober sank die Zahl der Jobsucher um 18 000, gegenüber dem Vorjahresmonat nahm sie um 182 000 ab.

BA-Chef Detlef Scheele sagte: "Auch in diesem Monat sind ...

