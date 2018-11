Angesichts des guten Wetters haben viele Europäer auf Auslandsreisen verzichtet. Das beschert Thomas Cook einen hohen Verlust im Geschäftsjahr.

Der heiße Sommer in Europa hat den Touristikkonzern Thomas Cook tief in die roten Zahlen gebracht. Angesichts des dauerhaft warmen Wetters verschoben Urlauber Reisen ins Ausland oder verzichteten ganz darauf. So stand im abgelaufenen Geschäftsjahr bis Ende September unter dem Strich ein Verlust von 163 Millionen britischen Pfund (184 Millionen Euro), wie das Unternehmen mit Marken wie Neckermann ...

