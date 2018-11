Am Vormittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1383 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Auch zum Franken zog der Euro leicht an, der Kurs kletterte auf 1,1305 Franken von 1,1297 Franken. Der Dollar bewegte sich gegenüber dem Franken mit 0,9935 auf dem Vorabendniveau.Der Euro profitierte weiter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...