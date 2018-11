1: Flüssigkeiten - einfach montiertes Messgerät

Das magnetisch-induktive Durchflussmessgerät Flowtrans MAG I02 von Jumo misst leitfähige Flüssigkeiten in Rohrleitungen mit Nennweiten von DN 15 bis DN 400. Das Gerät ist mit zwei Zählern ausgestattet, auf dem hintergrundbeleuchteten Display lassen sich wahlweise die Durchflussmenge oder das Volumen anzeigen.

Die Mindestleitfähigkeit des Messmediums muss größer als 20 µS/cm sein, die Maximaltemperatur liegt bei 110 °C. Die Strömungsgeschwindigkeit muss im Messbereich zwischen 0,2 und 10 m/s liegen. Das Gerät verfügt über einen Analogausgang, einen Transistorausgang und zwei Relaisausgänge sowie über einen digitalen Eingang. Über die integrierte Status-LED lässt sich jederzeit der Zustand der Ausgänge erkennen. Der Analogausgang kann im Fehlerfall einen Alarmstrom von 22 mA ausgeben, um die automatische Fehlererkennung angeschlossener Systeme wie etwa einer SPS zu aktivieren. Die Montage des Geräts ist horizontal oder vertikal möglich. Die Kombination aus Elektronik und Sensorelement wird direkt in das Fitting eingeschraubt, ein Austausch der gesamten Messeinheit kann so unabhängig von der Rohrleitung erfolgen. Die verwendeten Werkstoffe sind CIP- und FDA-konform.

2: Durchflussmesser im Taschenformat

Ebenfalls das magnetisch-induktive Messprinzip nutzt der Durchflussmesser Picomag von Endress+Hauser. Dieser ist besonders kompakt und ermöglicht eine einfache und zuverlässige Durchflussmessung. Das Gerät erfasst den Durchfluss von elektrisch leitfähigen Medien und gleichzeitig auch deren Prozesstemperatur. Der Durchflussmesser wird zur Mengenmessung oder für die Überwachung von Kühl-, Warm- und Hilfswasserkreisläufen eingesetzt. Der kompakte Durchflussmesser kann via Bluetooth und einer kostenlosen App (Smartblue) in Betrieb genommen und mittels IO-Link-Technologie integriert werden.

Der Einbau ist in Rohrleitungen bis 50 Millimeter (2 Zoll) Durchmesser möglich. Dafür stehen verschiedene Prozessanschlussadapter zur Verfügung wie NPT-Gewinde, R-Gewinde, Innengewinde, Tri-Clamp- oder Victaulic. Die Wiederholbarkeit wird mit ±0,2 % v. E. angegeben, das Gerät kann bei Prozesstemperaturen zwischen -10 bis 70 °C und Prozessdrücken bis 16 bar eingesetzt werden. Es verfügt über eine große Anzeige, auf der Durchfluss, Temperatur und Summenzähler sowie auftretende Fehler, zum Beispiel eine Teilrohrfüllung oder Temperaturüberschreitung, durch Diagnosesymbole gemäß Namur-Empfehlung NE 107 angezeigt werden. Je nach Einbaulage (horizontal, vertikal) dreht sich das Anzeigenfeld zudem automatisch.

3: Medienresistente Messung

Die Durchflussmesser von EM-Technik nutzen das Schwebekörper-Prinzip und sind langlebig sowie frei von Verschleißteilen. Die nahtfrei gefertigten Gewinde und dichtenden Flächen sorgen für eine hohe Betriebssicherheit. Der Hersteller bietet die Durchflussmesser sowohl für Standardmessbereiche als auch für individuelle Sondermessbereiche an. Die Materialien PVDF und PTFE sowie das Messrohr aus Duranglas sind besonders medienresistent und daher für den Einsatz bei aggressiven Chemikalien, wie z. B. Reinigungsmitteln, oder im CIP-/SIP-Bereich geeignet.

Die Messung ergibt sich beim verwendeten Prinzip aus der Relation zwischen Schwebekraft des Schwebekörpers und der Durchflussgeschwindigkeit des Mediums innerhalb des Messrohres. Bei einer konstanten Durchflussgeschwindigkeit stabilisiert sich der Schwebekörper in einer bestimmten Höhe innerhalb des konischen Messzylinders. In dieser Lage sind die auf ihn wirkenden Kräfte im Gleichgewicht. Ändert sich die Strömungsgeschwindigkeit durch Druckänderung, so steigt oder fällt der Schwebekörper im Messzylinder in ein größeres oder kleineres Gleichgewicht, das der veränderten Strömungskraft entspricht. Die jeweilige Stellung des Schwebekörpers entspricht einem bestimmten Volumenstrom und lässt sich auf der Skala des Messrohres als Durchflussmenge ablesen. Der Volumenstrom ist ständig sichtbar, und eine Auswertung ist über einen Ringinitiator oder Reedschalter möglich.

4: Ultraschall für aggressive Flüssigkeiten

Für chemisch aggressive Flüssigkeiten eignet sich auch der Durchflussmesser USF von Stübbe. Er arbeitet mit dem Ultraschall-Laufzeit-Verfahren und ist einfach und robust aufgebaut. Das Medium kommt nur mit den Elastomer- oder anderen Kunststoffmaterialien in Berührung, der eigentliche Schallwandler sitzt gut geschützt im Inneren der Konstruktion. Das Verfahren bietet darüber hinaus unabhängig vom Medium eine hohe Grundgenauigkeit. Es nutzt die Eigenschaft, dass die Ultraschallschwingungen mit der Fließgeschwindigkeit der zu messenden Flüssigkeit "mitgetragen" werden. Das bedeutet, dass ein Ultraschallimpuls in Fließrichtung schneller am gegenüberliegenden Empfänger ankommt als gegen die Fließrichtung. Durch periodisches Wechseln von Sender und Empfänger ist das Ergebnis eine Zeitdifferenz, die direkt von der Durchflussgeschwindigkeit abhängt. Über den Abstand und das Volumen der Messstrecke lässt sich damit auch der Volumenstrom berechnen.

Der Aufbau des Geräts verhindert zuverlässig laminare Strömungen, bei denen die Fließgeschwindigkeit an den Rohrwänden geringer ist als in der Rohrmitte und die zu Abweichungen im Ergebnis führen. Die direkt gegenüberliegende Position der Sensoren bietet Vorteile im Signal/Rausch-Verhältnis. Erhältlich ist das Gerät in den Baugrößen DN 25 und DN 50 und mit verschiedenen ...

