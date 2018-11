BERLIN (Dow Jones)--Der Arbeitsmarkt in Deutschland hat sich im November günstiger entwickelt als angenommen. Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) bekanntgab, sank die Arbeitslosenzahl um 18.000 Personen. Damit sind nun 2,186 Millionen Menschen ohne Beschäftigung. Die Arbeitslosenquote verringerte sich um 0,1 Prozentpunkte auf 4,8 Prozent. Im Oktober war die Zahl der Arbeitslosen um 53.000 Personen gesunken.

"Auch in diesem Monat sind die Nachrichten vom Arbeitsmarkt günstig", stellte der BA-Vorstandsvorsitzende Detlef Scheele fest. "Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung gehen weiter zurück, die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nimmt erneut zu, und die Arbeitskräftenachfrage der Unternehmen bewegt sich auf einem sehr hohen Niveau."

Saisonbereinigt ist die Arbeitslosenzahl im Vergleich zum Vormonat um 16.000 gesunken. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten lediglich einen Rückgang um 10.000 Personen erwartet. Gegenüber dem Vorjahr waren im November 182.000 Menschen weniger arbeitslos gemeldet. Im Oktober war die Zahl der Arbeitslosen saisonbereinigt in revidierter Rechnung um 12.000 gesunken; ursprünglich hatte die BA einen Rückgang um 11.000 ausgewiesen.

Die saisonbereinigte Arbeitslosenquote fiel im November auf 5,0 Prozent, was ebenfalls die Erwartungen der Ökonomen übertraf. Sie hatten damit gerechnet, dass die Quote bei 5,1 Prozent verharrt. Bei der Saisonbereinigung werden jahreszeitliche Schwankungen zum Beispiel durch übliche Wettereinflüsse herausgerechnet.

Die Erwerbstätigkeit stieg indessen auf ein neues Rekordhoch: Im Oktober waren nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) knapp über 45,1 Millionen Personen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig, so viele wie noch nie seit der Wiedervereinigung. Gegenüber Oktober 2017 nahm die Zahl der Erwerbstätigen um 1,2 Prozent zu, das entspricht einem Plus von 556.000 Personen.

November 29, 2018 04:05 ET (09:05 GMT)

