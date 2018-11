Aufwärtsdynamik an der Wall Street beschleunigt sich USDIDX unter Druck, Aufwärtstrend noch intakt EUR-Bullen gewinnen Kampf um 1,13er-Marke Ölmarkt sucht weiterhin nach einem Boden

Der Fed-Vorsitzende Jerome Powell sagte am Mittwoch bei einer Rede in New York, dass es keinen festgelegten Zinspfad gebe und man vorsichtig beim künftigen geldpolitischen Kurs sein müsse. "Wir wissen, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen unserer Zinserhöhungen unsicher sind", betonte der Fed-Chef. Immer mehr Marktteilnehmer stellten in jüngster Zeit das Tempo des Straffungsprozesses der US-Notenbank in Frage. In Kombination mit dem leichten Optimismus zu Beginn der US-Sitzung hinsichtlich des Handelskonflikts zwischen den USA und China erlebte die Wall Street eine ordentliche Rallye. Der marktbreite S&P 500 stieg um 2,3% auf 2.743 Punkte, der Leitindex Dow Jones um 2,5% auf 25.366 Punkte und der technologielastige Nasdaq sogar um 2,95% auf 7.291 Punkte. Bei allen drei US-Aktienindizes hat die Aufwärtsdynamik seit Anfang der Woche deutlich zugenommen. Entscheidend für die weltweiten Finanzmärkte wäre ein Schlusskurs oberhalb der 200 Tage-Linie beim S&P 500. Der aktuelle Abstand beträgt etwa ...

