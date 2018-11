Mit Hilfe von Wirecard können Händler in Deutschland und Europa chinesische Mobile-Payment-Dienste wie Alipay und WeChat Pay als Zahlungsart anbieten. Chinesische Touristen und Geschäftsreisende können damit genau wie in ihrer Heimat per Smartphone-App bezahlen. Das lohnt sich, denn auf Reisen sind die Chinesen Weltmeister im Geldausgeben.

Den vollständigen Artikel lesen ...