In Ungarn entsteht derzeit ein Konglomerat regierungsnaher Medien. Kritiker sehen dessen Machtfülle kritisch - und fürchten um die Pressefreiheit.

In Ungarn entsteht ein regierungsnaher Medien-Riese. Das neue Konglomerat wird von einer Stiftung kontrolliert, an die viele Nachrichtensender, Internetportale, Boulevard- und Sportblätter und sämtliche Lokalblätter des Landes gespendet worden seien, teilten die Besitzer der Medienhäuser am Mittwoch mit.

Auch Radiosender und etliche Magazine würden auf die sogenannte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...