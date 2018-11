Beleuchtungstechnik, Energie, Medizintechnik, Telekommunikation, Transport und Wireless - Eiffage Energie Systèmes Électronique ist zweifelsfrei breit aufgestellt.

Je nach Kundenanforderung entwickelt und produziert der als EMS ausgelegte Geschäftsbereich komplexe Boards. Production Manager Emmanuel Touzot ist seit 1992 im Unternehmen, die Kooperation mit Systemlieferant Ersa entstand bereits zwei Jahre später - eine langfristige, partnerschaftliche Geschäftsbeziehung, die mittlerweile seit über 25 Jahren Bestand hat. Als Erstes beschafft wurden zwei Wellenlötanlagen vom Typ EWS 500, eine in bleifreier, eine in bleihaltiger Ausführung. Zwei weitere Wellenlötanlagen von Ersa wurden in 1999 und 2002 geordert - diese gingen jedoch nicht nach Nordfrankreich, sondern nach Nordafrika. Denn dort unterhalten die Franzosen eine Kooperation mit einem marokkanischen Unternehmen. Eiffage transferiert Maschinen, Methoden und Know-how nach Casablanca, damit in Marokko ebenso effizient EMS-Produktion betrieben werden kann. Auf diese Weise kann Eiffage für ein und denselben Kunden komplexe Boards in Frankreich fertigen und produziert parallel vergleichsweise einfache Leiterplatten in Nordafrika unter kostensensiblen Bedingungen.

Der Einstieg ins Selektivlöten erfolgte 2008 über eine Versaflow mit einem Tiegel und einer Düse - hier steht in absehbarer Zeit der Austausch des Tiegels an, da die Maschine nach wie vor einwandfrei und in geforderter Qualität produziert. Sechs Jahre später folgte die zweite Selektivlötanlage ...

