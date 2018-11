München (ots) -



Am 30. November startet die gigantisch-grandiose Kultmarke von TELE 5 "SchleFaZ - Die schlechtesten Filme aller Zeiten" in die weihnachtswahnsinnige Adventsstaffel. Als Kooperationspartner wird die Rügenwalder Mühle die Staffel mit besonderen Werbemaßnahmen begleiten.



Der SchleFaZ-Vorweihnachtsrausch wird lecker vegetarisch: Die zwei aktuellsten Veggie-Snack-Produkte der Rügenwalder Mühle, "vegetarische Mühlen Würstchen" und "vegetarische Mühlen Salami" werden als kongeniale Produktbeilage in den kultigen Filmgenuss von SchleFaZ gaumenschmeichlerisch integriert. Stefan Graf, Leiter Sales und Services bei TELE 5: "Die Moderationsparts von SchleFaz haben durch Oliver Kalkofe und Peter Rütten längst Kultstatus eingefahren, wie schön, dass wir in eben diese gemeinsam mit der Rügenwalder Mühle auch eine Traditionsmarke integrieren können. Das entspricht der TELE 5-Philosophie und beweist ein weiteres Mal, dass unser Herz für andersartige Werbekooperationen am richtigen Fleck sitzt".



Die vegetarischen Neuerscheinungen der Rügenwalder Mühle werden durch schaurig-schöne On Set-Produktplatzierungen im ersten Moderationsteil der beiden fulltime Filmfanaten und Meister aller bizarren Schund-Schmuckstücke Oliver Kalkofe und Peter Rütten von insgesamt drei Filmen eingebunden: "Sharknado 6 - The Last One", "Der letzte Lude" und "Jack Frost". Darüber hinaus werden auch generische und szenenaffine Cut-ins in allen vier Filmen der SchleFaZ-Adventsreihe auftauchen. Verantwortlich als Mediaagentur ist Mediaplus Media 3 aus Hamburg.



"Mit unseren Produkten gehen wir gerne neue Wege und da ist es nur konsequent, das auch in der Kommunikation zu tun. In der herrlich absurden SchleFaZ Welt können wir unsere neuen Veggie-Minis wunderbar mit einem Augenzwinkern präsentieren. Und das macht einfach Spaß! " so Thomas Ludwig, Marketingleiter Rügenwalder Mühle.



Das Line up der SchleFaZ-Adventsstaffel:



SchleFaZ: Sharknado 6 am 30. November 2018, ab 22 Uhr SchleFaZ: Gefangene im Weltraum am 07. Dezember 2018, ab 22 Uhr SchleFaZ: Der letzte Lude am 14. Dezember 2018, ab 22.05 Uhr SchleFaZ: Jack Frost 2 am 21. Dezember 2018, ab 22 Uhr



