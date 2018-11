FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG CUTS CRANSWICK PRICE TARGET TO 3550 (3625) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS HALFORDS GROUP PRICE TARGET TO 290 (350) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES COBHAM TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 124 (140) PENCE - EXANE BNP CUTS BRITISH LAND CO TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - PT 680 (700) PENCE - FTSE INDICATED +0.57% TO 7045 (CLOSE: 7004.52) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS PETS AT HOME PRICE TARGET TO 96 (100) PENCE - 'SELL' - HSBC RAISES GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 671 (614) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 3500 (3800) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS BP PRICE TARGET TO 575 (650) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS SENIOR PLC TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 275 (390) PENCE - JPMORGAN CUTS SHELL B PRICE TARGET TO 2800 (3250) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS SHELL PRICE TARGET TO 2800 (3250) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MACQUARIE INITIATES JOHNSON MATTHEY WITH 'OUTPERFORM' - TARGET 3500 PENCE - PEEL HUNT CUTS CVS GROUP PRICE TARGET TO 1050 (1350) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT CUTS DIGNITY TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 800 PENCE - RBC RAISES BAT TO 'SECTOR PERFORM' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 2700 (3400) PENCE



