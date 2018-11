29.11.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Whitebox (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Der digitale Vermögensverwalter Whitebox mit Sitz in Freiburg im Breisgau ist jetzt auch für österreichische Kunden offen. Anleger mit einem Wohnsitz in Österreich können ab sofort ihr Geld ab einer Mindestanlagesumme von 5.000 Euro investieren. Kunden aus Österreich können den gesamten Anlageprozess flexibel und bequem vom heimischen Rechner aus erledigen. Für die Dienstleistung wird eine Pauschalgebühr in Abhängigkeit von der Anlagesumme berechnet. Sie beginnt bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...