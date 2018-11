Der Sommer lief für den Touristikkonzern Thomas Cook nicht gut. Der Betriebsgewinn des Unternehmens brach um 23 Prozent ein. Besonders schlecht lief das Geschäft in Großbritannien.

Der heiße Sommer in Europa hat den Touristikkonzern Thomas Cook tief in die roten Zahlen gebracht. Angesichts des dauerhaft warmen Wetters verschoben Urlauber Reisen ins Ausland oder verzichteten ganz darauf. So stand im abgelaufenen Geschäftsjahr bis Ende September unter dem Strich ein Verlust von 163 Millionen britischen Pfund (184 Mio Euro), wie das Unternehmen ...

