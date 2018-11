BERLIN (Dow Jones)--Das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) hat seine Prognose für das deutsche Wachstum in diesem Jahr von 1,9 auf 1,6 Prozent gesenkt. Für 2019 und 2020 erwartet das Institut kalenderbereinigt ein Wachstum von jeweils 1,4 Prozent. "Das läge etwas unterhalb des Potenzialpfads." Nicht kalenderbereinigt rechnen die Ökonomen für 2020 mit 1,7 Prozent Wachstum.

Die Abwärtsrevision für 2018 begründeten sie mit dem durch Sondereffekte bedingten Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts im dritten Quartal. Vieles spreche dafür, dass ein erheblicher Teil der Ausfälle in der Autoindustrie vom dritten Quartal im Folgevierteljahr nachgeholt werde. Das reale BIP dürfte sich dann wieder merklich erhöhen.

Die Entwicklung am Arbeitsmarkt bliebe aber günstig, hob das HWWI in der Mitteilung hervor. Die Arbeitslosenquote, die jüngst unter 5 Prozent gesunken sei, werde sich weiter verringern. Das HWWI erwartet einen Rückgang der Arbeitslosenzahl auf 2,34 Millionen in diesem, 2,23 Millionen im kommenden und 2,17 Millionen im übernächsten Jahr. Die Arbeitslosenquote sehen sie bei 5,0 Prozent 2018, 4,7 Prozent 2019 und 4,6 Prozent 2020.

Für die privaten Konsumausgaben veranschlagt das HWWI Steigerungen um 1,2 Prozent in diesem sowie 1,3 und 1,4 Prozent in den beiden kommenden Jahren. Für die Anlageinvestitionen kalkuliert das Institut mit Zuwächsen von 3,2, 3,4 und 2,9 Prozent. Die Ausfuhren sollen um 2,2, 3,4 und 4,9 Prozent zunehmen, während für die Einfuhren Steigerungen um 3,4, 4,1 und 4,7 Prozent erwartet werden. Der Anstieg der Verbraucherpreise, die zuletzt die 2-Prozent-Marke deutlich überschritten habe, werde sich dieser wieder annähern.

"Die Konjunktur in Deutschland, die sich bis Sommer in einem lang anhaltenden Aufschwung befand, ist im Herbst ins Stottern geraten", konstatierten die Hamburger Wirtschaftsforscher. Zur Abschwächung hätten auch die zunehmenden politischen Unsicherheiten, wie die von den USA ausgehenden Handelsstreitigkeiten, die Brexit-Querelen oder der Haushaltsstreit zwischen Italien und der EU beigetragen. Die weiteren Konjunkturperspektiven würden denn auch "von nicht unerheblichen politischen Risiken überschattet". Diese kämen vor allem von außen.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/smh

(END) Dow Jones Newswires

November 29, 2018 04:58 ET (09:58 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.