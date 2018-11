Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)-Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Bitte der Ukraine zurückgewiesen, Kriegsschiffe in das Asowsche Meer zu schicken. Es gebe keine militärische Lösung all dieser Auseinandersetzungen, sagte Merkel bei der Eröffnung eines deutsch-russischen Wirtschaftsforums in Berlin. "Ich bin auch dafür, dass wir versuchen, die Dinge ruhig zu halten", betonte Merkel. Sie werde über den bedrohlichen Konflikt um den Zugang zum Asowschen Meer auf dem G20-Gipfel mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sprechen.

Wegen der jüngsten Konfrontation mit Russland an der Halbinsel Krim hat Präsident Petro Poroschenko Deutschland um die Sendung von Kriegsschiffen gebeten. "Deutschland gehört zu unseren engsten Verbündeten und wir hoffen, dass in der Nato jetzt Staaten bereit sind, Marineschiffe ins Asowsche Meer zu verlegen, um der Ukraine beizustehen und für Sicherheit zu sorgen", sagte Poroschenko der Bild-Zeitung.

Die Eskalation hatte am Sonntag begonnen als die russische Küstenwache drei ukrainische Marineschiffe in der Straße von Kertsch beschossen hat und ukrainische Matrosen gefangen nahm.

