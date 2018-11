Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-11-29 / 11:06 *Köln, 29. November 2018: Versicherer machen in ihren IT-Projekten häufig durchwachsene Erfahrungen. Sollers Consulting zeigt in einem Whitepaper auf, woran das liegt.* Die digitale Transformation ist für Versicherer eine enorme Bewährungsprobe. Sie stellt über Jahrzehnte gewachsene IT-Strukturen infrage, traditionelle Produkt-Konzepte und Geschäfts-Prozesse geraten auf den Prüfstand. Der damit verbundene Wandel ist für die Unternehmen eine enorme Herausforderung. In der Vergangenheit haben Versicherer mit ihren IT-Projekten nicht immer Erfolg gehabt. Das neue White Paper "Digitale Transformation zum Erfolg führen" von Sollers Consulting zeigt auf, dass IT-Transformation einfacher und effektiver gestaltet werden kann, als allgemein angenommen wird. "Silodenken, manuelle Prozesse und Altsysteme erschweren die Innovation", erläutert Michal Trochimczuk, Managing Partner bei Sollers Consulting. Bei Großprojekten müssen Faktoren wie Aufwand und Preis, Qualität, Zeit und Umfang in Einklang gebracht werden. Digitale Transformation gelingt nur dann, wenn bisherige IT-Strukturen und Prozesse einer kritischen Prüfung unterzogen werden und der IT-Kern modernisiert wird. Ein modernes Kernsystem ist die Grundlage eines digitalen Ökosystems, mit dem Versicherer in der Lage sind, ihren Kunden Mehrwert über die eigentliche Versicherungsleistung hinaus zu bieten. Bei der Umsetzung ist es wichtig, dass Business und IT an einem Strang ziehen. Direktes und starkes Engagement vom Top-Management und die Definition eines kundenorientierten Target Operating Models sind Voraussetzungen für erfolgreiche Transformation. Komplexität sollte reduziert werden. Dazu müssen Prozesse und etablierte Strukturen hinterfragt werden. Klare Priorisierung führt dazu, dass man Risiken gering und die Kosten im Rahmen hält. Agiles Projektmanagement ermöglicht es, das Ziel im Auge zu behalten und die Flexibilität hoch zu halten. "Das richtige Gefühl für Komplexität und die Wahrung der Balance zwischen eigenen Kompetenzen und denen der Dienstleister sind entscheidende Erfolgsfaktoren.", erklärt Grzegorz Obszanski, Manager bei Sollers Consulting. Im White Paper zeigt Sollers Consulting, dass digitale Großprojekte einen nachhaltigen Wandel der Unternehmenskultur erzielen können und schnelle Resultate ermöglichen. Das White Paper steht unter https://transformation.sollers.eu/ [1] zum Download bereit. *Über Sollers Consulting * Sollers Consulting ist ein international agierendes Unternehmen, das sich seit seiner Gründung durch Experten aus den Bereichen Consulting und IT im Jahr 2000 auf Beratungs- und Implementierungsservices für die Finanzbranche spezialisiert. Weltweit kooperiert das Unternehmen mit zahlreichen Partnern wie u.a. Guidewire, Moody's Analytics, Microsoft, Oracle und TIA Technology. Sollers Consulting zeichnet sich durch die Fähigkeit aus, Business Know-how und Kompetenzen in neuen Technologien zu verbinden. Das Unternehmen hat bereits zahlreiche Projekte für über 70 Finanzgruppen - z.B. Talanx (Warta), Generali, Raiffeisen, Inter, Millennium, Santander und ING - auf der ganzen Welt realisiert. Sollers Consulting setzt moderne Projektmanagementmethoden ein wie bspw. die agile Methode und beschäftigt derzeit mehr als 500 hochqualifizierte Berater und Entwickler an den Standorten Köln, Warschau, Lublin und Posen. Weitere Informationen unter: www.sollers.de [2]. *Kontakt:* Christoph Baltzer Senior Specialist - Media Relations Sollers Consulting Tel.: +49 176 6155 08 06 christoph.baltzer@sollers.de Ende der Pressemitteilung Zusatzmaterial zur Meldung: Bild: http://newsfeed2.eqs.com/sollersconsult/752639.html [3] Bildunterschrift: Michal Trochimczuk, Managing Partner bei Sollers Consulting Emittent/Herausgeber: Sollers Consulting GmbH 2018-11-29 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 752639 2018-11-29 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=c026467f2ddbc47f1174b93b389acdf9&application_id=752639&site_id=vwd&application_name=news 2: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=1f1ecb11728afc4e6d2ab78d11219771&application_id=752639&site_id=vwd&application_name=news 3: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=722c191b7b9bec458eebf17e8697fda3&application_id=752639&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

November 29, 2018 05:06 ET (10:06 GMT)