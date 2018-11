Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt fährt am Donnerstagvormittag deutliche Kursgewinne ein. Besonders Techwerte gehen auf Erholungsjagd. Sie profitieren von Spekulationen um langsamere Zinsanhebungen in den USA. Diese wurden am Vorabend von einer Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell genährt. Der aktuelle Leitzins ...

Den vollständigen Artikel lesen ...