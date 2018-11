Der amerikanische Spezialversicherer ProAssurance Corporation (ISIN: US74267C1062, NYSE: PRA) wird am 9. Januar 2019 eine Quartalsdividende in Höhe von 31 US-Cents je Aktie an die Aktionäre ausbezahlen. Record date ist der 21. Dezember 2018. Im Vergleich zum Vorjahr bleibt die Dividende damit unverändert. Darüber hinaus erhalten die Aktionäre eine einmalige Sonderdividende in Höhe von 0,50 US-Dollar. Somit werden auf das ...

