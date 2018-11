Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt fährt am Donnerstagvormittag deutliche Kursgewinne ein. Besonders Techwerte gehen auf Erholungsjagd. Sie profitieren von Spekulationen um langsamere Zinsanhebungen in den USA. Diese wurden am Vorabend von einer Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell genährt. Der aktuelle Leitzins liegt laut Powell nur etwas unter dem Niveau, das als neutral gelten kann, bei dem also das Wirtschaftswachstum weder gestützt noch belastet wird.

Nach Powells Rede dürften die Investoren nun das Augenmerk auf das Treffen von US-Präsident Trump und Chinas Präsident Xi Jinping am G20-Gipfel in Argentinien richten. Der Gipfel findet am Freitag und Samstag in Buenos Aires statt. Anleger hoffen auf einen Waffenstillstand im Handelsstreit. Zugleich fürchten sie sich auch vor Enttäuschungen.

Der Swiss Market Index (SMI) zieht gegen 10.50 Uhr um 0,92 Prozent auf 8'976,34 Punkte an. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewinnt 1,15 Prozent auf 1'393,47 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,94 Prozent auf 10'512,13 Stellen. Alle Blue Chips mit Ausnahme von Roche liegen im Plus.

Am steilsten nach oben zeigen die Kurse der Techwerte. Die ...

