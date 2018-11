Frankfurt am Main (ots) -



Die Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen (DQS GmbH) bietet ihre Dienstleistungen bei Audits und Zertifizierungen im Gesundheitswesen ab sofort im zentralen Einkaufsportal des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) an. Eine entsprechende Kooperationsvereinbarung wurde mit der DRK Service GmbH, einem Tochterunternehmen des DRK e.V., getroffen. Für den Bereich Zertifizierung ist die DQS GmbH exklusiver Partner des DRK.



Neues Niveau in der Zusammenarbeit erreicht



Seit über 15 Jahren schon ist die DQS GmbH (www.dqs.de) mit Zertifizierungsaudits und Systembegutachtungen für die Einrichtungen des DRK tätig. Dass die DQS mit Rahmenvertragsangeboten nun flächendeckend im DRK-Einkaufsportal vertreten ist, wertet Katja Starke, Business Development Managerin bei der DQS GmbH, als Vertrauensbeweis in der Zusammenarbeit mit der großen deutschen Hilfsorganisation. "Die neuen Anknüpfungspunkte, unsere Dienstleistungen innerhalb der Rotkreuzgesellschaften über das Portal zu platzieren, sehen wir als Bestätigung der Qualität unserer Audits und Services für unsere DRK-Kunden."



Portal mit Power



Das DRK-Einkaufsportal erreicht Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter u.a. in den Rettungsdiensten, 500 stationären Pflegeeinrichtungen und weiteren 500 ambulanten Pflegediensten, in über 1.400 Kitas, 70 Einrichtungen zur Heimerziehung und 50 Schwangeren- und Familienberatungsstellen sowie die Trägerschaft mehrerer Krankenhausgesellschaften.



Die DQS vor Ort: 12. Nationaler Qualitätskongress Gesundheit



Als führende deutsche Zertifizierungsgesellschaft ist die DQS mit einem Informationsstand und versierten Ansprechpartnern im Ausstellungsteil des Kongresses vertreten. Unsere Themen: Audits und Begutachtungen für Kliniken, Klinisches Risikomanagement, Umsetzung der BSI-KritisV für den Sektor Gesundheit und Zertifizierungsverfahren für Pflege- und Reha-Einrichtungen.



12. Nationaler Qualitätskongress Gesundheit Berlin, 13.-14. Dezember 2018 www.qualitaetskongress-gesundheit.de



Sie möchten uns kennenlernen? Nehmen Sie Kontakt mit Nadja Götz (nadja.goetz@dqs.de) auf.



***



DQS GmbH - Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen



Die Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen (DQS) (www.dqs.de) wurde 1985 als Deutschlands erste und weltweit dritte Managementsystem-Zertifizierungs-stelle durch DGQ (Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V.) und DIN (Deutsches Institut für Normung e.V.) gegründet. Neben den Gründungsgesellschaftern sind auch das US-amerikanische Unternehmen Underwriters Laboratories sowie die deutschen Industrieverbände HDB, Spectaris, VDMA und ZVEI an der DQS beteiligt.



Das Unternehmen mit Hauptsitz in Frankfurt am Main fokussiert als einziger großer Zertifizierer auf die Auditierung und Zertifizierung von Managementsystemen und Prozessen in Unternehmen und Organisationen. Mit über 3.200 Mitarbeitern - davon rund 2.500 Auditoren - erzielte die Gruppe 2017 einen Jahresumsatz von rund 145 Millionen Euro.



Weltweit zählt die DQS mit über 80 Geschäftsstellen in mehr als 60 Ländern und 63.000 zertifizierten Standorten zu den Führenden der Zertifizierungsbranche. Die rund 20.000 Kunden aus über 130 Ländern repräsentieren alle Branchen: Schwer-punkte bilden die Bereiche Automotive, Elektrotechnik, Maschinenbau, Metall-industrie, Chemische Industrie, Dienst-leistung, Lebensmittel, Gesundheits- und Sozialwesen, Luft- und Raumfahrt und Telekommunikation. (Stand 11/2018)



