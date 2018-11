Mannheim (ots) - Auch 2018 bewertete das renommierte Analystenhaus ALM Intelligence das Unternehmen CAMELOT Management Consultants als global führenden Beratungsanbieter im Fachbereich Logistik. Ausschlaggebend für die bestmögliche Beurteilung als "ALM Vanguard Leader[TM]" waren die marktführende Expertise und nachgewiesene Umsetzungskompetenz von CAMELOT in der Logistik-Beratung. ALM Intelligence ist das weltweit führende Analystenhaus für die Beratungsbranche.



"CAMELOT ist Spezialist für die Transformation von unternehmerischen Wertschöpfungsketten. Das setzt ein tiefes Verständnis der einzelnen Wertschöpfungsprozesse wie beispielsweise Logistik voraus. Die erneut positive Bewertung durch ALM bestätigt diese Kompetenz", kommentiert Dr. Josef Packowski, Managing Partner bei CAMELOT. Zuvor hatte ALM das Consulting-Unternehmen auch in den Beratungsdisziplinen Einkauf und Supply Chain Management als "ALM Vanguard Leader[TM]" bewertet.



Logistik: vom Kostenfaktor zum Mehrwert-Service



Digitale Technologien sind der Treiber für neue Möglichkeiten in der Logistik. Dies spiegelt sich auch in der Nachfrage nach entsprechenden Beratungsprojekten wider. Andreas Gmür, Partner und Leiter des Bereichs Logistik-Beratung bei CAMELOT, erläutert: "Die Logistik hat das Potenzial, sich vom reinen Kostenfaktor in einen Mehrwert-Service zu verwandeln und Unternehmen damit neue Geschäftsmodelle zu eröffnen. Allerdings sehen wir bei unseren Kunden aktuell noch viel Unsicherheit, welche digitalen Technologien für sie tatsächlich Sinn machen und welchen geschäftlichen Mehrwert sie ermöglichen. Unser Beratungsangebot haben wir auf diese Fragestellungen ausgerichtet." Zentral sei auch, so Gmür, die enge Verzahnung der Logistik mit der Supply-Chain-Planung, die aktuell in vielen Unternehmen noch unzureichend ist. Speziell für die aktuellen Kapazitätsengpässe in der Chemie- und Konsumgüterindustrie könne dies ein Lösungsansatz sein.



Mit dem "ALM Vanguard Leader[TM]" Status zeichnet das Analystenhaus ALM Intelligence die besten Beratungsanbieter in bestimmten Fachbereichen aus. Die Analysen beruhen unter anderem auf intensiven Interviews mit Beratungsverantwortlichen, Beratungskunden, Finanzanalysten und kundenseitigen Branchenexperten sowie ausführlichen Hintergrundrecherchen.



Über die CAMELOT Management Consultants AG



CAMELOT Management Consultants ist der weltweit führende Beratungsspezialist für Value Chain Management in der Prozess-, Konsumgüter- und Fertigungsindustrie. Das Unternehmen ist Teil der CAMELOT Gruppe mit weltweit 1.700 Mitarbeitern und Hauptsitz in Mannheim. Der integrierte Beratungsansatz und die enge Zusammenarbeit mit zahlreichen renommierten Technologiespezialisten garantieren den Projekterfolg über alle Phasen der Beratung hinweg: von der Entscheidungsfindung bis hin zur organisatorischen und technischen Umsetzung. www.camelot-mc.com



