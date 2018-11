Köln (ots) - Für viele steht fest, ein Kinderlachen ist das Größte auf der Welt. Es wird in jedem Erdteil verstanden, ist authentisch und bringt pure Freude. Ein Lachen und Strahlen in die Augen von Menschen, Kindern wie auch Erwachsenen, zu zaubern ist der Antrieb für den Spielwarenhändler Toys"R"Us, der in diesem Jahr erneut den Bundesverband der Kinderhospize e.V. und neu, zusätzlich den Malteserbund, bei ihren so wichtigen Arbeiten unterstützt. Mit Sachspenden im Gesamtwert von 10.000,-EUR unterstützt das Unternehmen die Projekte der Gemeinschaft junger Malteser.



Dem Spielwarenhändler Toys"R"Us ist es wichtig, sinnvolle und langfristig angelegte Projekte und Organisationen, wie die Gemeinschaft junger Malteser, bei ihren Aufgaben zu unterstützen. Neben den Maltesern unterstützt das Unternehmen ebenfalls den Bundesverband Kinderhospiz e.V., der sich für Familien mit lebensverkürzend erkrankten Kindern einsetzt.



Wenn eine Familie von einer unheilbaren Krankheit betroffen ist, ist das für alle Beteiligten eine enorme Belastung. Wenn es sich bei dem oder der Erkrankten um ein Kind handelt, ist die Situation noch emotionaler und schwerwiegender. Um Familien in dieser schweren Zeit Momente der Freude und Unbeschwertheit zu ermöglichen hat sich Toys"R"Us Anfang vergangenen Jahres dazu entschieden, die Arbeit des Bundesverbands Kinderhospiz e.V. mit Sachspenden zu unterstützen. "Denn Kindern ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern ist gerade in Zeiten von Sorge und Kummer besonders wichtig. Aus diesem Grund möchten wir, mit Sachspenden für Tombolas unterstützen. Durch den Erlös aus den Tombolas können Wünsche von erkrankten Kinder und ihrer Geschwister erfüllt und somit ein Stück Freude in den schweren Alltag gebracht werden", berichtet Susanne Moormann, Director Marketing & E-Commerce bei Toys"R"Us Zentraleuropa.



Eines, der vom Malteserbund, mittlerweile seit 12 Jahren bestehenden Projekte, ist das Rumänien-Ferien-Programm. Zwei deutsche Malteser Teams fahren jedes Jahr im Sommer für je zweieinhalb Wochen nach Rumänien, um dort ein Feriencamp mit vielen Freizeitaktivitäten für geistig und körperlich Behinderte sowie psychisch kranken Rumänen zu bieten. Hierfür hat Toys"R"Us den Helfern Spielwaren und reichlich Bastelmaterial mit auf den Weg gegeben.



Das Projekt entstand im Sommer 2006, als eine Gruppe junger Menschen sich erstmalig aufmachte, um einen Teil ihrer Ferien einmal ganz anders zu gestalten. Es sollte eine Ferienzeit, des intensiven und freundschaftlichen Zusammenlebens mit behinderten Menschen werden und alle Teilnehmer nachhaltig in ihren Bann ziehen. Seitdem findet das Projekt jedes Jahr im Sommer in der Nähe der Stadt Alba Iulia in Transsilvanien statt. Für die Zeit des Camps übernehmen die Malteser-Teams ein großes, 60 Menschen fassendes Haus, um vier Camps à fünf Tagen mit jeweils 30 behinderten Gästen durchzuführen. "Jeder Gast erhält einen festen Betreuer, der ständig für ihn da ist. Dieses 1:1-Verhältnis ist auch bei sozial extrem zurückgezogenen Gästen ideal für den Aufbau einer freundschaftlichen Beziehung. Ausschlaggebend für die Gestaltung der gemeinsamen Zeit sind die individuellen Fähigkeiten und Vorlieben der Gäste", verrät Marei von Fürstenberg, Public Relations Verantwortliche für das Rumänienprojekt der Gemeinschaft junger Malteser. Weiter erzählt Marei von Fürstenberg, "Entsprechend unterschiedlich verläuft ein Tag im Camp: aufgeregtes Herumlaufen, gelassenes in der Sonne Sitzen, wildes Toben, Begeisterung am Leben in der Gruppe, Freude über die einmalige Gelegenheit ein ruhiges Eckchen nur für sich gefunden zu haben. Daneben gibt es gemeinschaftliche Aktivitäten: einfache Spiele, der abendliche Singkreis, eine Wasserschlacht und Ausflüge an einen See."



Nähere Informationen zu diesen beiden und weiteren Hilfsprojekten erfährt man unter www.bundesverband-kinderhospiz.de und unter http://www.gjm-online.de/rumänienprojekt.html .



