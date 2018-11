Das komplett geschlossene und eigenständig arbeitende System soll feste Arzneiformen stufenlos, flexibel und deutlich schneller als bisher produzieren. Die neue Anlage ist identisch zu ihrer Schwesteranlage in der amerikanischen Pfizer-Forschungseinheit in Groton, Connecticut, USA. Medikamente aus der dortigen Forschung können so einfacher und schneller übernommen werden ohne den Herstellungsprozess ...

Den vollständigen Artikel lesen ...