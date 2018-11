Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die PORR AG (ISIN AT0000609607/ WKN 850185) setzt mit einem guten dritten Quartal den Trend im Jahresverlauf weiter fort, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Wiederholt erzielen sowohl Produktionsleistung als auch Auftragsbestand neue Höchstwerte. Die Produktionsleistung steigt wie erwartet in den ersten neun Monaten um 21,3% auf EUR 4.055 Mio. In einem anspruchsvollen Marktumfeld erreicht das Ergebnis vor Steuern (EBT) EUR 31,2 Mio., ein Plus von 9,9%. Der Auftragsbestand liegt mit EUR 6.837 Mio. und einem Zuwachs von 17,7% weiter auf Rekordniveau. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...