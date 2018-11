Köln (www.fondscheck.de) - AXA Investment Managers (AXA IM) hat Robert Price mit sofortiger Wirkung zum Portfoliomanager im Buy and Maintain Fixed Income Team ernannt, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Er berichtet an Lionel Pernias, Head of Buy and Maintain in London. In seiner neuen Rolle übernimmt Price die Verwaltung von Credit-Portfolios im Buy-and-Maintain-Team von AXA IM. Sein Fokus wird dabei auf Cashflow Delivery Investing (CDI)-Strategien liegen. Robert Price leitete zuvor das Solutions Management Team von AXA IM in Großbritannien, wo er für das Third-Party-Hedging sowie für Derivate- und Cashflow-Strategien verantwortlich war. Er wird auch weiterhin für seine bestehenden Kunden in diesem Bereich arbeiten. ...

