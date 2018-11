Vor zwei Tagen wurde bekannt: Die Deutsche Telekom darf in den Niederlanden den Anbieter Tele 2 übernehmen. Die EU-Kommission genehmigte nach einer eingehenden Prüfung die Transaktion. Der geplante Zusammenschluss werfe weder im europäischen Wirtschaftsraum noch in einem wesentlichen Teil davon Wettbewerbsbedenken auf, teilte Kartellbehörde mit. Zunächst war befürchtet worden, dass der angestrebte Zusammenschluss der Nummer drei und vier auf dem niederländischen Mobilfunkmarkt zu höheren Preisen führen könnte.

Fusion genehmigt

Die Prüfung der Rollen von T-Mobile NL und der kleineren Tele 2 NL auf dem niederländischen Mobilfunkmarkt ergab nun, dass die geplante Übernahme zu keiner wesentlichen Änderung von Preisen oder Qualität der Mobilfunkdienste in den Niederlanden führen würde. Der Markt dort sei wettbewerbsorientiert und weise nicht nur mit die niedrigsten Mobilfunkpreise in der EU, sondern ebenso eine hohe Netzqualität auf. Die Deutsche Telekom und die schwedische Tele 2 hatten diese Fusion im Dezember letzten Jahres bekannt gegeben.

Die neue Gesellschaft soll zu 75 Prozent der Deutschen Telekom gehören und weiterhin als T-Mobile NL firmieren. Durch den Zusammenschluss mit Tele 2 NL möchte die Telekom in den Niederlanden zu den beiden größeren Konkurrenten KPN und Vodafone Ziggo aufschließen und sich als integrierter Anbieter von Mobilfunk, Festnetz und TV-Angeboten präsentierten. Dadurch reduziert sich die Anzahl der Mobilfunkanbieter in den Niederlanden von vier auf drei. Am Gesamtmarkt löste die Nachricht eine Konsolidierungsphantasie aus.

Telekom mittendrin

Neben lokalen und regionalen Unternehmen prägen einige große internationale Anbieter den Telekommunikationsmarkt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...