Berlin (www.aktiencheck.de) - Europäische Aktien werden von vielen Anlegern missverstanden und haben mehr zu bieten, als auf den ersten Blick ersichtlich ist - so lautet eine aktuelle Einschätzung von Niall Gallagher, Investment Director bei GAM Investments. Und für diese führe er drei gute Gründe an: "Die europäische Wirtschaft legt ein gesundes Wachstumstempo an den Tag, die Arbeitslosigkeit sinkt und der Lohnanstieg regt den privaten Konsum an. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...