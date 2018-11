Paris - Signale für ein vorsichtigeres Vorgehen der US-Notenbank Fed bei künftigen Leitzinserhöhungen haben Europas Aktienmärkten am Donnerstag etwas Auftrieb gegeben. Die Gewinne fielen allerdings nicht so stark aus wie an der Wall Street. Dass die grossen britischen Banken den Stresstest der heimischen Notenbank allesamt bestanden, hatte keinen erkennbaren Einfluss auf deren Aktienkurse.

Nach anfangs höheren Gewinnen legte der EuroStoxx50 gegen Mittag noch um 0,43 Prozent auf 3181,94 Punkte zu. Der französische Cac 40 behauptete ein Plus von 0,60 Prozent auf 5013,04 Punkte und der britische FTSE 100 gewann 0,63 Prozent auf 7048,62 Zähler.

"Wir wissen, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen unserer Zinserhöhungen unsicher sind", sagte Fed-Präsident Jerome Powell am Mittwoch in New York. Es könne bis zu ein Jahr oder mehr dauern, bis die Wirkungen sichtbar würden. Beobachter halten deshalb eine Zinspause im kommenden Jahr für möglich. Höhere Zinsen werden zwar einerseits als Beleg für optimistische Konjunkturerwartungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...