Zürich - Einkaufen auf dem Smartphone oder Tablet hat sich in Europa als Standard etabliert: 80 Prozent der Europäer und sogar 87 Prozent der Schweizer nutzen zum Einkaufen ein Mobilgerät, 41 Prozent in Europa (44 Prozent in der Schweiz) machen dies oft oder sogar immer. Das sind Ergebnisse einer repräsentativen europaweiten Umfrage mit über 18.000 Teilnehmern aus zwölf Ländern, die im Auftrag von Mastercard durchgeführt wurde.

Die Schweizer "Smartshopper" befinden sich im europäischen Vergleich im Mittelfeld. Am häufigsten kaufen britische und deutsche "Smartshopper" mobil ein, 80 Prozent von ihnen mindestens einmal pro Monat, in Europa sind es im Schnitt 74 Prozent. Die Schweizer Mobile Shopper liegen mit 75 Prozent leicht über dem Durchschnitt. Die befragten Schweizer sagten zudem, dass sie inzwischen knapp die Hälfte ihrer Ausgaben digital tätigen (44 Prozent).

Schweizer kaufen auch Weihnachtsgeschenke gerne gemütlich

70 Prozent der Schweizer planen, ihre Mobilgeräte auch für Weihnachtseinkäufe zu nutzen. Die Mehrheit hat vor, dies vom Sofa aus zu erledigen (82 Prozent). 23 Prozent werden ihre Weihnachtsgeschenke vom Bett aus einkaufen und immerhin 22 Prozent vom Arbeitsplatz aus. Eine grosse Anzahl der Schweizer kauft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...