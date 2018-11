Sir Richard Bransons neue Kreuzfahrtlinie arbeitet mit dem Bezirk Miami-Dade County zusammen, um ein neues üppiges, tropisches Terminal mit Blick auf die Skyline von Miami zu bauen.

Das 2. Schiff der Virgin Voyages wird von Miami aus während der Wintersaison 2021/22 fahren.

Die ersten Saisonfahrten werden am 14. Februar für Buchungen geöffnet.

Virgin Voyages ruft zum Schutz der Meere auf und sponsert Sir Richard Bransons "Blue Hole"-Expedition.

Der Gründer der Virgin Group, Sir Richard Branson, und der Präsident und CEO von Virgin Voyages, Tom McAlpin, wurden heute durch den Bürgermeister von Miami-Dade County, Carlos A. Gimenez, Vorsitzende des Miami-Dade County Economic Development and Tourism Committee Rebeca Sosa und andere lokale Regierungsbeamte ergänzt, um Pläne für den Bau eines neuen Kreuzfahrtterminals für Virgin Voyages bekannt zu geben. Mit diesem neuen Terminal und einem langfristigen Engagement für PortMiami kündigte Virgin Voyages auch an, dass ihr erstes Schiff, die Scarlet Lady, von Miami aus bis 2021 weiter in die Karibik segeln wird. Das zweite Schiff des Unternehmens wird in der Herbst-/Winter-Kreuzfahrtsaison 2021/22 von Miami aus fahren.

Virgin Group Founder Sir Richard Branson announces plans for new terminal for Virgin Voyages at PortMiami. (Photo: Business Wire)

Sir Richard Branson gab auch stolz bekannt, dass die Buchungen für die Eröffnungssaison von Virgin Voyages am 14. Februar für die breite Öffentlichkeit und am 5. Februar für diejenigen, die derzeit über Einzahlungen vor dem Verkauf verfügen, zum Verkauf stehen werden.

Das neue Virgin-Voyages-Terminal wird sich auf der nordwestlichen Seite des Hafens befinden. Bis zur Genehmigung der Vereinbarung durch den Bezirksausschuss für den Bau einer neuen Kreuzfahrteinrichtung durch den Kreistag; zusammen mit der anschließenden Liegevereinbarung wird dieses Projekt im nächsten Jahr beginnen und soll bis November 2021, dem Beginn der diesjährigen Kreuzfahrtsaison, abgeschlossen sein. Dieses neue Terminal wird erhebliche positive wirtschaftliche Auswirkungen auf die gesamte Region haben und einen wichtigen Heimathafen für Virgin Voyages darstellen, da das Unternehmen weiter wächst.

"Miami ist eine unglaubliche Stadt und einer meiner Lieblingsorte zum Arbeiten und Spielen", sagte Branson. "Von unserem Hauptsitz für Virgin Hotels, Virgin Voyages und jetzt Virgin Trains USA aus ist Südflorida schnell zu einer weiteren Heimat für Virgin-Marken im Bereich der Freizeitreisen geworden."

"Südflorida ist unser Zuhause, und da unsere Flotte jetzt auf vier Schiffe angewachsen ist, sind wir demütig und dankbar, bald ein wunderschönes neues Terminal mit Blick auf die Skyline von Miami zu haben, eine unglaubliche Aussicht, die die Voraussetzungen für die verführerische Reise schafft, auf der wir unsere Seeleute mitnehmen werden", sagte McAlpin.

Das neue 100.000 Quadratfuß große Terminal wird ein von Palmenwäldchen inspiriertes Designkonzept sein, das von den in Miami ansässigen Designern von Arquitectonica entwickelt wurde. Dieses neue Konzept umfasst ein Design, das auf Virgin Voyages' Design-Ethos der "Modern Romance of Sailing" aufbaut, eine völlig neue Interpretation der formalen Größe und Opulenz der Blütezeit des Ozeanschiffs, die Helden mit einer durchdachten Wurzel in Geschichte und Tradition betrachten.

Das Palmenwäldchen-Design ist inspiriert von Miami Beachs ikonischen Palmen und den historischen Ursprüngen der Insel als Gebiet für die Ernte von Kokosnüssen. Das Dach des Terminals gleicht einem Palmenwäldchen mit Dachtaschen, die bei Tag natürliches Licht in das Gebäude eindringen lassen und bei Nacht das legendäre rote Logo von Virgin Voyages aufleuchten und die Anlage hell erstrahlen lassen, was die Skyline der Stadt widerspiegelt. Die zweigeschossige, sturmsichere Glasanlage wird mit üppiger Landschaftsgestaltung ausgestattet sein, die dem Terminal ein Plaza-ähnliches Flair verleiht, mit ausgewiesenen Bereichen für VIP-drop-Offs, Mitfahrgelegenheiten und Proviant, die so konzipiert sind, dass sie ein nahtloses Ufer zum Schiffserlebnis bieten.

"Es ist erfreulich, dass Virgin Voyages seine Präsenz in Miami-Dade County ausbaut", sagte der Bürgermeister von Miami-Dade County, Carlos A. Gimenez. "Mit dem Bau eines neuen Kreuzfahrtterminals in PortMiami signalisiert Virgin Voyages sein Vertrauen in unsere florierende Gemeinschaft, die nicht nur die Kreuzfahrthauptstadt der Welt, sondern auch das Tor nach Amerika ist."

Als Teil der Nachhaltigkeitsanstrengungen von Virgin Voyages strebt das neue Virgin-Voyages-PortMiami-Terminal eine "LEED Gold Zertifizierung" durch den U.S. Green Building Council an.

Virgin Voyages hat sich zum Ziel gesetzt, eine epische Veränderung des Meeres für alle zu schaffen, indem sie einen wesentlichen Beitrag zur Sicherung einer gesunden Zukunft für den Ozean leistet und sich positiv auf die Gemeinden und Häfen auswirkt, die sie besucht. In Zusammenarbeit mit Ocean Unite und Sir Richard Branson sponsert Virgin Voyages am 2. Dezember den U-Boot-Tauchgang von Sir Richard Branson und Fabien Cousteau Aquatica in die Blue Hole von Belize, Teil eines UNESCO-Weltkulturerbes. Virgin Voyages beabsichtigt, Meeresforschungs- und Naturschutzprojekte wie die Blue-Hole-Expedition zu unterstützen, um das Bewusstsein zu schärfen und Einblicke in die aktuellen Probleme des Ozeans zu gewinnen. Das Unternehmen strebt diese Bemühungen an, um sie dabei zu unterstützen, bessere Geschäftsentscheidungen für seine Ozeane und Hafengemeinschaften zu treffen.

Wer an einer Kreuzfahrt mit Virgin Voyages interessiert ist, kann sich unter www.virginvoyages.com erkundigen oder mit @virginvoyages über Instagram, Facebook, Twitter oder LinkedIn in Verbindung bleiben.

ÜBER VIRGIN VOYAGES

Virgin Voyages ist eine globale Lifestyle-Marke, die sich der Schaffung des unwiderstehlichsten Urlaubs der Welt verschrieben hat. Virgin Voyages ist in den USA, dem Vereinigten Königreich und Europa tätig und hat derzeit vier Schiffe beim Schiffbaumeister Fincantieri bestellt.

Mit seiner für 2020 geplanten Eröffnungssaison wurde Virgin Voyages' erstes Schiff, die Scarlet Lady, entworfen, um den schlanken Luxus einer Yacht zu reflektieren. Mit Räumen, die von einigen der Top-Namen der zeitgenössischen Innenarchitektur entworfen wurden, wird die Scarlet Lady "Adult by Design" sein, ein Heiligtum auf See für Reisende ab 18 Jahren. Eine Dosis "Vitamin Sea" wird auf natürliche Weise über das gesamte Schiff verteilt, wobei das Wohlbefinden durch eine Mischung aus energiereichen Momenten in Verbindung mit Entspannung und Verjüngung aktiviert wird. Die Scarlet Lady wird auch mit verführerischer Unterhaltung und 20+ vertrauter Weltklasse-Verpflegung an Bord aufwarten. Virgin Voyages setzt einen Akzent auf Luxus, den das Unternehmen als Rebellious Luxe bezeichnet, und bietet seinen Seglern mit allen Restaurants, Gruppenfitnesskursen, Softdrinks und vielen weiteren Überraschungen von Virgin, die zum Reisepreis gehören, einen unglaublichen Mehrwert. Die Scarlet Lady wird 2020 von Miami in die Karibik segeln und mehr als 2.770 Segler und 1.160 erstaunliche Crew-Mitglieder aus der ganzen Welt aufnehmen. Informieren Sie sich unter virginvoyages.com über die aktuellsten Neuigkeiten.

