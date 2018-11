Angeblich sei es der neue Optimismus, der von den Aussagen des Chipherstellers Micron Technology gestern Abend ausgeht, der die Halbleiteraktien und Zulieferer wie Aixtron (ISIN: DE000A0WMPJ6) höher trägt. Aber so umwerfend war Microns Statement ja nicht: Umsatz am unteren Ende der Erwartungen, der Gewinn pro Aktie aber am oberen Ende … gut, das bedeutet, dass Micron seine Gewinnmarge halten, sogar leicht ausbauen kann. Aber wenn das auf einer anziehenden Nachfrage basieren würde, müsste der Umsatz eigentlich auch besser dastehen. Ob damit die Sorge vom Tisch kommt, dass die Boomphase der Chiphersteller vorüber ist - man darf zumindest ein Fragezeichen dahinter setzen. Aber nichtsdestotrotz, die Rallye der US-Technologieaktien gestern beflügelt die Akteure auch hierzulande, auch wenn sie eigentlich nichts mit dem europäischen Markt zu tun hat, denn:

Die Interpretation, dass US-Notenbankchef Powell gestern in einer Rede eine Verlangsamung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...