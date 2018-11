Die Börse in Frankfurt hat am Donnerstagmittag Kursgewinne verzeichnet: Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 11.335 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Plus von 0,3 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.

An der Spitze der Kursliste stehen die Anteilsscheine von Wirecard, der Deutschen Lufthansa und von Infineon. Die Aktien der Deutschen Bank rangieren gegenwärtig entgegen dem Trend kräftig im Minus am Ende der Liste. Grund für die Kursverluste dürften Durchsuchungen bei dem Geldhaus durch die Staatsanwaltschaft und das BKA wegen des Verdachts der Geldwäsche sein. Die Ermittlungen richten sich Behördenangaben zufolge gegen zwei Mitarbeiter sowie weitere noch nicht identifizierte Verantwortliche des Konzerns.

Die Deutsche Bank bestätigte die Ermittlungen. Es gehe um einen Sachverhalt mit Bezug auf die Panama Papers, teilte das Geldhaus mit. "Wir werden mit den Behörden vollumfassend kooperieren", kündigte das Unternehmen an. Der Nikkei-Index hatte zuletzt zugelegt und mit einem Stand von 22.262,60 Punkten geschlossen (+0,39 Prozent).

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagmittag etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,1353 US-Dollar (-0,14 Prozent).