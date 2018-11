Dritter Test von 11 400 Punkten und erneuter Rückschlag: Angetrieben von Signalen der US-Notenbank schaffte es der Dax am Donnerstag im frühen Handel bis auf 11 403 Punkte, bevor er wie bereits am Dienstag wieder zurückprallte. Am Mittag lag der deutsche Leitindex mit 0,43 Prozent Aufschlag bei 11 347,88 Punkten.

Den vollständigen Artikel lesen ...