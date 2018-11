Nürnberg (ots) -



- In den 8 grössten Städten der Schweiz sind Ein- und Abstellplätze

nicht selten ein Luxusgut, das zeigt eine aktuelle Studie von

immowelt.ch

- Teures Parken: In Genf kostet die Miete für einen Stellplatz oder

eine Garage 230 Franken pro Monat

- Die günstigsten Stellplätze gibt es in Luzern und Winterthur mit

Preisen von monatlich 120 Franken



Mehr als die Hälfte der Schweizer besitzen statistisch ein Auto -

doch dessen Unterhalt ist teuer. Neben den üblichen Steuern,

Versicherungs- oder Benzinkosten kommt häufig noch die Miete für

einen Stellplatz dazu. Denn wer sich nicht täglich auf Parkplatzsuche

begeben möchte, kommt besonders in den Grossstädten um einen eigenen

Parkplatz nicht herum. Dieser ist in vielen Städten aber alles andere

als billig. Die höchsten Mieten werden mit grossem Abstand in Genf

verlangt. 230 Franken müssen dort Autofahrer im Median für eine

Parkmöglichkeit bezahlen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Preis-Analyse

der Mieten von Ein- und Abstellplätzen in den 8 grössten Städten der

Schweiz.



Günstigste Stellplätze in Luzern und Winterthur



Deutlich preiswerter parken Stellplatzmieter in Basel und Zürich

(jeweils 150 Franken), dicht gefolgt von Lausanne (140 Franken). 130

Franken im Monat müssen die Autofahrer in Bern und St. Gallen

einkalkulieren. Die günstigsten der 8 untersuchten Grossstädte sind

Luzern und Winterthur: Ein- und Abstellplätze werden im Median für

monatlich 120 Franken angeboten.



Preise bleiben relativ konstant



Immerhin bleiben die Stellplatzpreise zwischen 2016 und 2017 auf

relativ konstantem Niveau: In Genf sind sie sogar leicht rückläufig.

2016 war eine Stellfläche in der Stadt am südlichen Zipfel des

Genfersees noch 20 Franken teurer. In Basel, Luzern und Winterthur

liegt der Preis jeweils 10 Franken niedriger als im Vorjahr. Während

die Kosten für einen Stellplatz in Zürich und Bern stabil blieben,

gingen sie in Lausanne und St. Gallen um jeweils 10 Franken leicht in

die Höhe.



Im Vergleich mit dem Nachbarland Österreich wird klar: Die

Schweizer parkieren deutlich teurer. So liegen die monatlichen Kosten

in Innsbruck und Wien, den österreichischen Städten mit den höchsten

Parkplatzmieten, umgerechnet nur bei rund 100 Franken pro Monat.



Die Mietpreise für Ein- und Abstellplätze in den 8 grössten

Städten der Schweiz im Überblick:



Stadt Preis für Preis für

Ein-/Abstellplätze 2016 Ein-/Abstellplätze 2017

Basel 160 CHF 150 CHF

Bern 130 CHF 130 CHF

Genf 250 CHF 230 CHF

Lausanne 130 CHF 140 CHF

Luzern 130 CHF 120 CHF

St. Gallen 120 CHF 130 CHF

Winterthur 130 CHF 120 CHF

Zürich 150 CHF 150 CHF



Ausführliche Ergebnisgrafiken stehen hier zum Download bereit:

http://ots.de/Y0dhv2



Berechnungsgrundlage



Datenbasis für die Berechnung der Stellplatz-Mietpreise in den 8

grössten Städten in der Schweiz waren 5'000 Ein- und Abstellplätze,

die im Jahr 2016 und 2017 auf immowelt.ch inseriert wurden. Die

Preise spiegeln den Median der Nettomieten bei Neuvermietung wider.

Der Median ist der mittlere Wert der Angebotspreise.



Diese und andere Pressemitteilungen von immowelt.ch finden Sie in

unserem Pressebereich unter https://presse.immowelt.ch/.



Über immowelt.ch:



Die Immobilienplattform www.immowelt.ch ist mit monatlich 700'000

Visits* einer der beliebtesten Online-Marktplätze für Häuser,

Wohnungen und Gewerbeimmobilien in der Schweiz. Betreiber des Portals

ist die Nürnberger Immowelt AG, zu deren Portfolio weitere

erfolgreiche Portale wie immowelt.de und crozilla.com sowie

effiziente CRM-Softwarelösungen für die Immobilienbranche gehören.

Das Unternehmen ist Teil der Immowelt Group, an der die Axel Springer

SE mehrheitlich beteiligt ist. * Google Analytics; Stand: Januar 2018





Originaltext: Immowelt AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100005089

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100005089.rss2



Kontakt:

Immowelt AG



Nordostpark 3-

5

D-90411 Nürnberg







Medienkontakt:



Barbara Schmid

Peter Groscurth

+49 911 520 25-808





presse@immowelt.ch



www.facebook.com/immoweltCH